Боевики ИГ применяли химическое оружие - расследование
Совместное расследование двух независимых организаций подтвердило сообщения о том, что боевики "Исламского государства" (ИГ) применяли химическое оружие против курдов из Отрядов народной самообороны и против мирных жителей, сообщает в понедельник телеканал CNN.
Ранее МИД Австралии заявил, что боевики ИГ используют хлор в качестве оружия, а также вербуют высококвалифицированных техников, стремясь создать собственное химическое оружие, сообщает РИА Новости.
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Исследовательские группы из Великобритании Conflict Armament Research и Sahan Research направили своих специалистов расследовать три случая, в которых, предположительно, использовалось химоружие. Два случая были зафиксированы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, третий случай был отмечен на севере Ирака, когда снаряд, выпущенный из 120-мм орудия упал вблизи курдских позиций у дамбы "Мосул", но при этом не взорвался.
"Это первый задокументированный случай использования боевиками ИГ химического оружия против курдов и гражданских объектов", — приводит телеканал заявление Conflict Armament Research.