Боевики ИГ применяли химическое оружие - расследование

08:20, 20 июля 2015
Мир
3412 0

Совместное расследование двух независимых организаций подтвердило сообщения о том, что боевики "Исламского государства" (ИГ) применяли химическое оружие против курдов из Отрядов народной самообороны и против мирных жителей, сообщает в понедельник телеканал CNN.

REUTERS

Ранее МИД Австралии заявил, что боевики ИГ используют хлор в качестве оружия, а также вербуют высококвалифицированных техников, стремясь создать собственное химическое оружие, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеThe Guardian: ИГИЛ запускает русскоязычный пропагандистский канал

Исследовательские группы из Великобритании Conflict Armament Research и Sahan Research направили своих специалистов расследовать три случая, в которых, предположительно, использовалось химоружие. Два случая были зафиксированы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, третий случай был отмечен на севере Ирака, когда снаряд, выпущенный из 120-мм орудия упал вблизи курдских позиций у дамбы "Мосул", но при этом не взорвался.

"Это первый задокументированный случай использования боевиками ИГ химического оружия против курдов и гражданских объектов", — приводит телеканал заявление Conflict Armament Research.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter