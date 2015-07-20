Боевики ИГ применяли химическое оружие - расследование

Ранее МИД Австралии заявил, что боевики ИГ используют хлор в качестве оружия, а также вербуют высококвалифицированных техников, стремясь создать собственное химическое оружие, сообщает РИА Новости.

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Исследовательские группы из Великобритании Conflict Armament Research и Sahan Research направили своих специалистов расследовать три случая, в которых, предположительно, использовалось химоружие. Два случая были зафиксированы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, третий случай был отмечен на севере Ирака, когда снаряд, выпущенный из 120-мм орудия упал вблизи курдских позиций у дамбы "Мосул", но при этом не взорвался.

"Это первый задокументированный случай использования боевиками ИГ химического оружия против курдов и гражданских объектов", — приводит телеканал заявление Conflict Armament Research.