Американский генерал: Россия представляет наиболее серьезную военную опасность

По словам генерала, Россия представляет наибольшую опасность из всех потенциальных противников США. Он назвал несколько причин, среди которых – заявления Москвы о недовольстве тем, как сложилась ситуация после «холодной войны» и сравнительно высокий уровень проведения российских операций в Украине, передает Крым.Реалии.

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При этом одного из самых высокопоставленных американских военных «серьезно» беспокоит перспектива того, что Москва поддастся соблазну и нарушит суверенитет стран Балтии, не осознавая того, что такие акции вынудят НАТО выступить на защиту своих союзников по оборонительному союзу.

«Россия постоянно оценивает реакцию НАТО на свои действия, – сказал генерал Одиерно. – Меня тревожит возможность просчета с ее стороны. Она может предположить, что НАТО не столь беспокоит ее поведение, и она совершит ошибку, просчитается».

Рэй Одиерно заявил о необходимости для Соединенных Штатов быть готовыми к оперативному увеличению своего военного присутствия в регионе в случае возникновения кризисной ситуации.

В последние месяцы несколько американских высокопоставленных генералов назвали Россию в качестве главной угрозы безопасности США.