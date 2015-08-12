Россияне назвали минимальную сумму, необходимую им для проживания

По оценкам среднего россиянина, на жизнь в течение месяца должно хватить около 23 тысяч рублей (22.755 руб.).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга ставят планку значительно выше (25.153 руб.), нежели селяне (17.414 руб.), говорится в сообщении на сайте центра.

Бедными, по мнению жителей РФ, являются семьи со средним доходом на человека 11.173 руб. Москвичи и петербуржцы, жители других «миллионников», порогом бедности считают суммы в 12.491 и 13.045 руб., тогда как жители малых городов и сел – 10.457 и 10.050 руб.

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Те, кто, по своим словам, «едва сводят концы с концами» и порой не имеют средств для покупки продуктов, считают порогом бедности 13.517 руб./мес. Те, кто материально более обеспечен, склонны занижать эту планку – до 10.258 руб.

Государство в России считает бедными людей с доходом ниже прожиточного минимума, который в 2015 г. оценен в 9,7 тыс. руб. в месяц (320 руб. в день).