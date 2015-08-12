В КНДР расстреляли первого вице-премьера - СМИ

Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, первый вице-премьер КНДР Чхве Ен Гон выражал недовольство политикой страны.

Агентство отмечает, что Чхве Ен Гон долгое время не появлялся на публике.

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"Последний раз его видели в декабре прошлого года на церемонии по случаю третьей годовщины смерти лидера КНДР Ким Чен Ира», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае поступала информация о казни другого высокопоставленного чиновника в Северной Корее. Сообщалось, министр обороны Хен Ен Чхоль был показательно расстрелян за то, что уснул в присутствии Ким Чен Ына. Позднее министра показали по телевизору, но затем в интернете распространилось видео с расстрелом Чхоля. После этого власти Северной Кореи официально уведомили свои диппредставительства в других странах о смерти министра.