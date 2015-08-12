В США выдвинули обвинения международной группе хакеров, среди которых есть украинцы - ВВС
Федеральные власти США раскрыли международную сеть мошенников, которые торговали инсайдерской информацией, полученной благодаря хакерам, прежде всего украинским.
Обвинение предъявлено 32 лицам, которые входили в международную группу хакеров и торговцев конфиденциальной информацией, сообщает BBC Украина.
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Эта группа, которая действовала в США и Украине, согласно сообщениям, получила более $100 млн нелегальных доходов.
Прокуроры уже предъявили обвинения девяти членам группы в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси.
Представители федеральной власти США говорят, что это самая большая преступная группа подобного типа, с которыми приходилось сталкиваться следователям, и дело свидетельствует об уязвимости мира финансов перед кибератаками.
Хакеров обвиняют в том, что они незаконно похищали конфиденциальную финансовую информацию перед тем, как ее официально обнародовали. Эту информацию трейдеры затем использовали для приобретения и продажи акций.
Обвинения предъявлены гражданам США, Украины, России, Франции и Кипра.