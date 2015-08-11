Россия намеревается запретить импорт продовольствия еще с нескольких стран

Решение о расширении продуктового эмбарго будет принято в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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В частности, в российском правительстве обсуждают расширение продуктового эмбарго на страны, которые поддержали продление санкций Евросоюза в отношении России. "Вопрос активно рассматривается. Принципиальный подход заключается в том, что все, кто применяет против нас санкции, должны сталкиваться с такими же мерами в ответ", - сказал российский чиновник.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение о расширении санкций на страныЕвропейской ассоциации свободной торговли (Исландию, Лихтенштейн и Норвегию), а также на Черногорию и Албанию. По данным российского министерства сельского хозяйства, доля этих стран в общем импорте продовольствия в РФ составляет около 5%.