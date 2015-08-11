Власти Сирии арестовали брата Башара Асада – Al Jazeera

Сулеймана Асада обвиняют в убийстве офицера, передает ZN.ua со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что Сулейман убил полковника сирийских ВВС Хассана аль-Шейха из-за инцидента на проезжей части, который произошел вечером 6 августа.

Инцидент произошел в провинции Латакия, в которой данное убийство вызвало массовые акции протеста.

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По словам местных жителей, Сулейман Асад был за рулем черного "Хаммера" без номерных знаков. Он пришел в ярость, когда полковник аль-Шейх обогнал его. Сулейман вышел из своего автомобиля и расстрелял машину Хассана из АК-47.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Сирии Башар Асад признал, что у армии страны недостаточно ресурсов для того, чтобы сдерживать повстанцев, поэтому им пришлось сдать некоторые территории.