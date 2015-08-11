Власти Сирии арестовали брата Башара Асада – Al Jazeera
Власти Сирии арестовали Сулеймана Асада, который приходится двоюродным братом президенту страны Башару Асаду.
Сулеймана Асада обвиняют в убийстве офицера, передает ZN.ua со ссылкой на Al Jazeera.
Сообщается, что Сулейман убил полковника сирийских ВВС Хассана аль-Шейха из-за инцидента на проезжей части, который произошел вечером 6 августа.
Инцидент произошел в провинции Латакия, в которой данное убийство вызвало массовые акции протеста.
Читайте такжеВ Сирии погиб брат Башара Асада
По словам местных жителей, Сулейман Асад был за рулем черного "Хаммера" без номерных знаков. Он пришел в ярость, когда полковник аль-Шейх обогнал его. Сулейман вышел из своего автомобиля и расстрелял машину Хассана из АК-47.
Как сообщал УНИАН ранее, президент Сирии Башар Асад признал, что у армии страны недостаточно ресурсов для того, чтобы сдерживать повстанцев, поэтому им пришлось сдать некоторые территории.