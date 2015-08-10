Более 30 человек погибли и 80 ранены в результате двух террактов в Ираке

По меньшей мере 31 человек погиб и 80 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в районе города Баакуба на востоке Ирака, сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, первый взрыв произошел на рынке Баакубы — административного центра провинции Дияла. Жертвами этого теракта стали 24 человека, получили ранения еще 55. Второй взрыв прогремел к востоку от города: 7 человек погибли и 25 получили ранения.

В Ираке действует террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), которая является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности, в Ливии.

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По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров — террористы объявили о создании так называемого "халифата" с собственными законами и органами власти. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 до 200 тысяч боевиков.