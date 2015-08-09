Папа Франциск призвал к полному запрету ядерного оружия

Обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане на воскресную проповедь главы католической церкви, понтифик сказал, что в войне бывают только побежденные и что единственный способ победить в войне заключается в том, чтобы не вести ее, сообщает Русская служба ВВС.

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По его словам, бомбардировки 6 и 9 августа 1945 года Хиросимы и Нагасаки стали символом необъятной разрушительной мощи человека, когда он неправильно использует достижения прогресса в науке и технологиях.

Тем временем в самом Нагасаки проходят траурные мероприятия, посвященные 70-й годовщине ядерного удара, нанесенного по городу ВВС США.

По меньшей мере 70 тысяч человек погибли в Нагасаки в результате бомбардировки, которая произошла спустя три дня после ядерного удара по Хиросиме.