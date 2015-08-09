В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки Нагасаки (фоторепортаж)

В ходе церемонии в воскресенье память жертв почтили минутой молчания, которая началась в 11:02 по местному времени (02:02 по Гринвичу) - когда на Нагасаки была сброшена бомба, передает Русская служба Би-би-си.

Затем мэр Нагасаки Томихиса Тауэ и премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступили с речами. Абэ подчеркнул, что Япония твердо намерена бороться "за мир без ядерного оружия".

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В ходе церемонии также зачитали послание от генсекретаря ООН Пан Ги Муна: "Нагасаки должен быть последним, мы не можем позволить никакого использования ядерного оружия в будущем. Гуманитарные последствия слишком велики. Больше никаких Нагасаки. Никаких Хиросим".

В католическом храме, который был разрушен в результате бомбардировки, а затем восстановлен, проходят памятные мессы.

По меньшей мере 70 тысяч человек погибли в Нагасаки в результате бомбардировки, которая произошла спустя три дня после ядерного удара по Хиросиме.

Удар по Нагасаки нанесли только потому, что над изначальной целью ВВС США - городом Кокура - была плохая видимость из-за облаков.