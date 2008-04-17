Депутаты ПАСЕ требуют убрать российские войска из Грузии
21:53, 17 апреля 2008Мир
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Обращение приготовлено для СБ ООН
В Парламентской ассамблее Совета Европы за подписью 25 депутатов распространена декларация с требованием вывести российских военнослужащих из зоны грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов.
"Обращаемся в Совет Безопасности ООН с призывом заменить российский контингент в зоне конфликтов действительно беспристрастными силами по поддержанию мира ООН... - говорится в обращении. - В свете произошедших событий (решения России признать легитимность правительств непризнанных республик. - УНИАН) российские военные "не только не нейтральны, но и являются стороной конфликта".
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