При падении военного самолета на жилой квартал в Сирии погибли 20 человек

Несколько десятков людей получили ранения, передает Би-би-си.

По сообщениям местных жителей, упавшим самолетом был истребитель Миг-23.

Город Эриха, расположенный неподалеку от Идлиба, который был одним из опорных пунктов сирийской армии, но в мае перешел под контроль оппозиции и исламистов.