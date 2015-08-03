При падении военного самолета на жилой квартал в Сирии погибли 20 человек
11:58, 03 августа 2015Мир
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По меньшей мере 20 человек погибли в Сирии в результате падения самолета сирийской армии на жилой район в городе Эриха на северо-западе страны.
REUTERS
Несколько десятков людей получили ранения, передает Би-би-си.
По сообщениям местных жителей, упавшим самолетом был истребитель Миг-23.
Город Эриха, расположенный неподалеку от Идлиба, который был одним из опорных пунктов сирийской армии, но в мае перешел под контроль оппозиции и исламистов.
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