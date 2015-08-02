Власти Турции заявили, что не признают аннексию полуострова и будут поддерживать крымских татар

Как сообщает Радио Свобода, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что для его страны основным приоритетом в нынешнем положении Украины является спокойствие, благосостояние и безопасность крымских татар.

«Так же, как и сегодня, в будущем вы можете быть уверены в нашей поддержке. Убежден, что Всемирный конгресс, который проходит в единении всего крымскотатарского народа на основе целей мира и безопасности, усилит вашу борьбу», – обратился к участникам Всемирного конгресса крымских татар президент Турции.

По его словам, Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма.

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Эрдоган заверил, что для преодоления репрессий и угнетения, которым подвергается крымско-татарский народ, Турция проводит беседы со всеми сторонами, делает необходимые предложения и шаги.

В свою очередь, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в обращении к делегатам Конгресса крымских татар отметил, что до всех испытаний крымскотатарского народа добавился нелегитимный референдум в 2014 году с последующей незаконной аннексией Крыма.

«Мы будем продолжать пытаться привлечь внимание международного сообщества к этой теме. Надеюсь, что благодаря этому голос конгресса крымских татар услышат во всем мире», – заявил премьер-министр Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в обращении к Конгрессу подчеркнул, что Анкара будет продолжать следить за ситуацией в Крыму, как и ранее, будет протестовать против репрессий на полуострове.

В столице Турции Анкаре 1-2 августа проходит Всемирный конгресс крымских татар. Мероприятие проходит не в Крыму из-за репрессий российской власти полуострова относительно крымских татар.