Сотни нелегалов вновь штурмовали тоннель под Ла-Маншем (видео)
Новую попытку штурма тоннеля под Ла-Маншем осуществили в ночь на воскресенье по меньшей мере 200 нелегальных мигрантов.
Они пытались прорваться через ограждение, чтобы потом попасть на грузовики или поезда, направляющиеся в Великобританию, передает Euronews.
За прошедшую неделю в районе железнодорожного коридора во французском Кале зафиксированы сотни попыток незаконного проникновения. Двое нелегалов в результате несчастных случаев погибли.
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Главы МВД Франции и Великобритании обязались совместно найти выход из ситуации. Тем временем власти на юго-востоке Англии пригласили в Лондон финансовую поддержку на обустройство одиноких детей из Ближнего Востока, которые просят убежища.
В палаточном лагере в окрестностях Кале находится около 10 тысяч человек.