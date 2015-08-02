Сотни нелегалов вновь штурмовали тоннель под Ла-Маншем (видео)

11:16, 02 августа 2015
Мир
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Новую попытку штурма тоннеля под Ла-Маншем осуществили в ночь на воскресенье по меньшей мере 200 нелегальных мигрантов.

REUTERS

Они пытались прорваться через ограждение, чтобы потом попасть на грузовики или поезда, направляющиеся в Великобританию, передает Euronews.

За прошедшую неделю в районе железнодорожного коридора во французском Кале зафиксированы сотни попыток незаконного проникновения. Двое нелегалов в результате несчастных случаев погибли.

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Главы МВД Франции и Великобритании обязались совместно найти выход из ситуации. Тем временем власти на юго-востоке Англии пригласили в Лондон финансовую поддержку на обустройство одиноких детей из Ближнего Востока, которые просят убежища.

В палаточном лагере в окрестностях Кале находится около 10 тысяч человек.

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