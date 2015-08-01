В Молдове полиция снесла палаточный "Городок Свободы", где протестовали против повышения тарифов
Полиция Молдовы вечером 31 июля снесла в Кишиневе палаточный лагерь протестующих против повышения тарифов на газ и электроэнергию.
Об этом сообщает ТСН.
Это было сделано после того, как апелляционная палата Кишинева признала незаконной установку палаток возле дома бизнесмена, вице-председателя демократической партии Владимира Плахотнюка.
Несколько десятков протестующих остались на месте акции.
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Акция возле дома Плахотнюка началась в конце прошлой недели. По мнению председателя партии социалистов Молдовы Игоря Додона, в ближайшие месяцы протесты охватят всю страну.
31 июля было опубликовано постановление национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифов на газ и электроэнергию в стране в среднем на 15 %. Рост объясняет девальвацией лея.