В Молдове полиция снесла палаточный "Городок Свободы", где протестовали против повышения тарифов

Об этом сообщает ТСН.

Это было сделано после того, как апелляционная палата Кишинева признала незаконной установку палаток возле дома бизнесмена, вице-председателя демократической партии Владимира Плахотнюка.

Несколько десятков протестующих остались на месте акции.

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Акция возле дома Плахотнюка началась в конце прошлой недели. По мнению председателя партии социалистов Молдовы Игоря Додона, в ближайшие месяцы протесты охватят всю страну.

31 июля было опубликовано постановление национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифов на газ и электроэнергию в стране в среднем на 15 %. Рост объясняет девальвацией лея.