Москва признала легитимность властей в Абхазии и Южной Осетии

Россия сделала еще один значительный шаг на пути сближения с Абхазией и Южной Осетией. Вчера российский МИД, ссылаясь на поручение Владимира Путина, сообщил, что Москва отныне будет признавать все официальные документы, выдаваемые абхазскими и югоосетинскими властями физическим и юридическим лицам. «Главным мотивом всех наших действий на этом направлении является забота об интересах населения Абхазии и Южной Осетии», - говорится в сообщении МИД. Как известно, большинство граждан там имеют российские паспорта.

Тем самым Россия фактически признает легитимность властей в обеих самопровозглашенных республиках. Теперь это сделано не только по факту, но и на официальном юридическом уровне.

Сухуми и Цхинвали давно просили об этом Москву. Но не случайно согласие последовало именно сейчас. Косовский прецедент и известные политические устремления Тбилиси позволяют России оказывать Абхазии и Южной Осетии более предметную поддержку.

Комсомольская правда