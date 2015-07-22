Бастующие в районе Ла-Манша моряки захватили два судна и опустошили их бары
20:55, 22 июля 2015Мир
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Бастующие работники французской компании MyFerryLink, осуществляющей паромные перевозки через Ла-Манш, захватили два судна во французском городе Кале.
Бастующие протестуют против решения владельца компании / france-ai.ru
Как сообщает Financial Times, моряки изрисовали палубы паромов Rodin и Berlioz граффити и опустошили их бары. Об этом сообщает Росбалт.
Бастующие протестуют против решения владельца компании, Groupe Eurotunnel SA, закрыть MyFerryLink и сдать два указанных судна в аренду датскому перевозчику DFDS. Eurotunnel пришлось пойти на такие меры под давлением антимонопольных регуляторов, обеспокоенных тем, что доля компании на рынке перевозок через Ла-Манш превышает 50%.
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В результате без работы могут остаться почти две трети из 600 сотрудников компании, причем уволены будут все 77 работающих в фирме гражданина Великобритании.
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