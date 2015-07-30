В США дальнобойщик выиграл в лотерею 153 миллиона долларов

В США водитель фуры выиграл 153 миллиона долларов в популярную в стране лотерею "Мега миллионы".

Стивен Пелокин забрал 92 миллиона долларов сразу и согласился получить остальную сумму частями в течение 30 лет, сообщает ТСН.ua.

Выигрышный билет победитель лотереи купил на автостоянке в Пенсильвании.

По его словам, выигрыш позволил ему оставить работу и проводить больше времени с семьей.

52-летний миллионер также пообещал выплатить 100 тысяч долларов автостоянке, где ему улыбнулась удача.

Выигрыш, который получил Пелокин, стал четвертым за всю историю "Мега миллионы".

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