Пенсионер сорвал самый большой джекпот в истории лотерей Нью-Йорка

Вышедший на пенсию 80-летний американец Харольд Даймонд выиграл $326 млн в лотерею "Мега миллионс", что стало самым большим выигрышем за всю историю проведения лотерей в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

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После торжественной церемонии вручения чека Даймонд решил взять свой приз наличностью. После уплаты налогов выигрыш составил $130 млн. Эти деньги он планирует потратить на помощь своей семье и местной общине. Как рассказал счастливчик, он купил лотерейный билет еще 4 ноября всего за десять долларов в кафе на автостраде, где его жена предложила переждать дождь. По его словам, именно ей он обязан своей удаче.