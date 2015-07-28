В Афганистане всё шире распространяются слухи о смерти лидера талибов
19:42, 28 июля 2015Мир
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В Афганистане всё шире распространяются сообщения о возможной смерти лидера афганских талибов муллы Омара.
REUTERS
Эти слухи исходят от известного пакистанского журналиста Рахимулы Юсуфзаи, который лично знаком с муллой Омаром.
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По его словам, неспособность движения Талибан опровергнуть сообщения о смерти своего лидера привела к тому, что несколько известных полевых командиров талибов перешли на сторону джихадистов из группировки "Исламское государство", сообщает Русская служба ВВС.
Через два дня должен состояться второй этап переговоров между правительством Афганистана и лидерами талибов.
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