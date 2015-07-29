Российские СМИ опубликовали текст проекта резолюции о создании трибунала по катастрофе Боинга-777

Об этом говорится в тексте резолюции ООН по крушению рейса MH17 на Донбассе, которую обнародовал "КоммерсантЪ".

Как следует из документа, юрисдикция трибунала распространяется на военные преступления, преступления против безопасности гражданской авиации и преступления, записанные в Уголовном кодексе Украины.

Также говорится, что под суд должны попасть дееспособные люди, которым на момент совершения преступления (17 июля прошлого года) было больше 18 лет. Кроме того, "иммунитет или особые процедурные правила, которыми обладает то или иное официальное лицо в соответствии с национальным или международным законодательством, не должны стать препятствием для трибунала".

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В резолюции подчеркивается, что трибунал должен состоять из трех главных органов: палат судей (одна из них займется досудебным разбирательством, вторая — собственно судебным процессом, третья — возможными апелляциями), прокурора и канцелярии. Вердикты должны выносить трое судей. В апелляционной палате же будет пять человек. Назначаться судьи должны на пять лет генсеком ООН по представлению стран-членов организации.

Полный текст резолюции ООН можно прочитать здесь.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия выступала против этого предложения.