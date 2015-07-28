Трибунал по рейсу MH17 все равно создадут, даже если Россия ветирует резолюцию Совбеза ООН - постпред
Ряд стран, среди которых и Украина, выступают за создание трибунала, чтобы наказать виновных в катастрофе рейса MH17 на Донбассе.
Об этом заявил постпред Украины в ООН Юрий Сергеев, передает ТСН.
"Мы готовы, что РФ может ветировать проект резолюции, но она не может заветировать право стран, граждане которых погибли в катастрофе, требовать наказания для виновных. Убежден, что трибунал будет утвержден, даже если не Совбезом ООН", - заявил он.
Он из тактических соображений не признался, как будут голосовать 14 стран из Совбеза ООН, однако отметил, что большинство из них поддерживают резолюцию и создания трибунала, потому что в нем нет ничего политического, только желание родственников знать, кто виноват в смерти их близких.
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Напомним,17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.
Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.
Россия выступала против этого предложения.