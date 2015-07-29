Глава МИД Франции пригласил президента Ирана посетить страну

Об этом сообщает Stratfor со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус во время своего официального визита в Тегеран, по поручению французского президента Франсуа Олланда, пригласил главу Ирана Хасана Рухани посетить страну с ответным визитом в ноябре.

Отмечается, что данный рабочий визит в Ирак стал для главы МИДа Франции первым после 12-летнего перерыва.

В свою очередь, президент Ирана в последний раз посещал Францию в 1999 году.

Сообщается, что в аэропорту Тегерана Фабиуса встречали протестующие с плакатами, на которых было его испачканное "кровью" изображение и надписи "Мы не простим и не забудем".

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Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку соглашения относительно иранской ядерной программы, установив порядок снятия с Тегерана международных санкций.