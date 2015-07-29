BBC: умер лидер "Талибана" Мулла Омар

Об этом сообщает BBC со ссылкой на афганских чиновников. В "Талибане" сообщение не комментируют, но пообещали это сделать в ближайшее время.

Омар умер еще два или три года назад, рассказали источники в правительстве Афганистана и афганской разведке.

Читайте такжеАфганская армия потеснила "Талибан" на севере страныРанее о смерти Омара уже сообщалось несколько раз, но впервые эти данные подтвердили источники среди должностных лиц высокого ранга.

Омар возглавлял "Талибан" в победоносной гражданской войне после вывода советских войск.

Его союз с Усамой бен Ладеном стал причиной американского вторжения в Афганистан в 2001 году. С тех пор Омар скрывался, за его голову было назначено вознаграждение в 10 миллионов долларов.