Франция обвинила Швейцарию в краже воды из своего озера

09:40, 28 июля 2015
Мир
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Швейцарские военные без официального разрешения французских властей вертолетами набирали воду из французского озера Ле Русе.

УНІАН

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на FranceTV info.

Как сообщается, вертолеты набирали воду в течение нескольких часов, и местные жители сначала думали, что проходят военные учения.

"С другой стороны границы швейцарские фермеры также страдают от засухи, поэтому швейцарская армия решила таким образом решить проблему", - пишет издание.

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Представители швейцарской власти утверждают, что просили разрешения Франции брать воду и такое разрешение получили. В то же время местные власти Франции ничего не знают о таком разрешении.

Расследование продолжается по обе стороны границы.

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