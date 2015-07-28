Франция обвинила Швейцарию в краже воды из своего озера

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на FranceTV info.

Как сообщается, вертолеты набирали воду в течение нескольких часов, и местные жители сначала думали, что проходят военные учения.

"С другой стороны границы швейцарские фермеры также страдают от засухи, поэтому швейцарская армия решила таким образом решить проблему", - пишет издание.

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Представители швейцарской власти утверждают, что просили разрешения Франции брать воду и такое разрешение получили. В то же время местные власти Франции ничего не знают о таком разрешении.

Расследование продолжается по обе стороны границы.