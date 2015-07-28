Франция обвинила Швейцарию в краже воды из своего озера
09:40, 28 июля 2015Мир
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Швейцарские военные без официального разрешения французских властей вертолетами набирали воду из французского озера Ле Русе.
Франция обвинила Швейцарию в краже воды / УНИАН
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на FranceTV info.
Как сообщается, вертолеты набирали воду в течение нескольких часов, и местные жители сначала думали, что проходят военные учения.
"С другой стороны границы швейцарские фермеры также страдают от засухи, поэтому швейцарская армия решила таким образом решить проблему", - пишет издание.
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Представители швейцарской власти утверждают, что просили разрешения Франции брать воду и такое разрешение получили. В то же время местные власти Франции ничего не знают о таком разрешении.
Расследование продолжается по обе стороны границы.
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