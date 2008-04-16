МИД России опровергает начало консультаций по выводу Черноморского флота

Утверждения Украины о начале консультаций по вопросам вывода Черноморского флота не соответствуют действительности, говорится в комментарии на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Действительно, украинская сторона 15 апреля в ходе встречи министров иностранных дел России и Украины передала российской стороне проект меморандума об этапах и порядке вывода воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации с территории Украины", - говорится в сообщении российского МИДа.

В документе говорится, что "украинской стороне было сказано, что в Москве рассмотрят данный документ, однако обсуждение этой темы не является для нас актуальным".

"Одновременно была отмечена важность решения практических вопросов, связанных с обеспечением условий, необходимых для полноценного функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, работа в данном направлении ведется в рамках соответствующей Подкомиссии российско-украинской межгосударственной комиссии и ее рабочих групп.

В МИД также указали, что очередное заседание Подкомиссии запланировано на июнь 2008 года.

"Таким образом, утверждения о начале консультаций по вопросам вывода флота с территории Украины не соответствуют действительности. Позиция украинской стороны по вопросу о сроках пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины нами принята к сведению, и она будет учитываться при выстраивании всего комплекса отношений между двумя государствами".