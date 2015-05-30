В Японии произошло мощное землетрясение - магнитуда превысила непальское бедствие
Землетрясение магнитудой 8,5 произошло в субботу в Тихом океане к югу от японской столицы.
Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство, передает ТАСС.
Объявленная ранее угроза цунами отменена.
Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане недалеко от островов Огасавара, очаг стихии залегал на глубине более 500 км под морским дном. Толчки ощущались практически во всех районах главного острова Хонсю. В офисах в Токио в течение минуты сильно тряслись стены.
Как сообщили в железнодорожной компании Japan Railway, мощное землетрясение привело к частичной остановке движения скоростных поездов "синкансэн" между Токио и Осакой.
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Столичные аэропорты Нарита и Ханэда работают в обычном режиме. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, ранее разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в гималайской республике Непал 25 апреля. Согласно последним данным, свыше 7,8 тысячи человек погибли, более 14 тысяч получили ранения во время землетрясения и последовавших за ним повторных подземных толчков.