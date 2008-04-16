Тимошенко обещает поддержать Россию

Премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что Украина будет поддерживать Россию при вступлении во Всемирную организацию торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Страсбурге.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила надежду на то, что Россия станет членом ВТО в скором времени.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины “О ратификации Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию”. Через 30 дней руководство ВТО должно сообщить Украине о том, что она стала членом организации.

Каждая страна-член ВТО дает свое согласие на принятие новых стран.

Справка УНИАН. Россия в этом году заканчивает переговоры о вступлении в ВТО. РФ не закончила двусторонние переговоры с Грузией и Саудовской Аравией. В апреле ожидается подписание протокола о завершении торговых переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Кроме того, Россия ведет многосторонние переговоры (США, ЕС, Япония, Канада, страны Кернской группы) о господдержке сельского хозяйства.