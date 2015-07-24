Медведев: Россия не считает себя ответственной за конфликт в Украине

Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании "Радио и Телевидение Словения" в преддверии своего визита в Любляну, передает РИА Новости.

"Украинский кризис носит рукотворный характер. Он не просто где-то там зародился в мозгах или еще в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств — нет, он носит рукотворный характер, и ответственность за него несут прежние руководители Украины и нынешние. Одни не сумели навести порядок, а вторые допустили, по сути, возникновение гражданской войны. Спрашивать с них за это должен украинский народ", — заявил Медведев.

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При этом он утвердительно ответил на вопрос, может ли Россия помочь в урегулировании ситуации.

"Конечно, может, и мы стараемся все для этого делать. Помочь могут все, кто хочет реального достижения договоренностей, и Россия, хотя мы не считаем себя ответственными за этот конфликт. Но действительно Украина очень близкая страна, там живут очень близкие для нас люди, родственники, по сути", — подчеркнул российский премьер.

Как сообщал УНИАН ранее, президент РФ Владимир Путин считает, что Киев должен наладить прямой диалог и согласовать с террористическими «ДНР» и «ЛНР» законодательное оформление особого статуса оккупированных боевиками территорий, закон об амнистии, а также определить модальности и порядок проведения местных выборов.