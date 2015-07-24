Путин призвал Киев согласовать с боевиками особый статус Донбасса - Кремль
Президент РФ Владимир Путин считает, что Киев должен наладить прямой диалог и согласовать с террористическими «ДНР» и «ЛНР» законодательное оформление особого статуса оккупированных боевиками территорий, закон об амнистии, а также определить модальности и порядок проведения местных выборов.
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимиром Путиным вновь было подчеркнуто, что устойчивое всеобъемлющее урегулирование кризиса невозможно без налаживания Киевом прямого диалога с представителями Донбасса. Президент России призвал украинскую сторону четко следовать букве и духу минского комплекса мер. В частности, согласовать с "ДНР" и "ЛНР" и ввести в действие на постоянной основе законодательное оформление особого статуса соответствующих регионов и закон об амнистии, а также определить модальности и порядок проведения местных выборов», - говорится в сообщении российской стороны.
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Также, в Кремле назвали «жестом доброй воли» выход боевиков из Широкино и акцентировали внимание на необходимости покинуть населенный пункт украинским военнослужащим.
«В этой связи отмечена необходимость вывода украинских силовиков из поселка Широкино – как это ранее сделали ополченцы в качестве жеста доброй воли», - сообщает пресс-служба российского президента.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом России Владимиром Путиным.
Собеседники обсудили результаты последнего заседания Трехсторонней контактной группы и ее четырех подгрупп, которое состоялось 21 июня в Минске.
Президент Украины констатировал ухудшение ситуации на Донбассе, в частности увеличение количества обстрелов со стороны боевиков.