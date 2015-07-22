Два матроса спрыгнули с ракетного крейсера "Москва" в Средиземном море

«В настоящее время военным следственным управлением Черноморского флота расследуется уголовное дело по данному факту», — сообщили изданию в Военной прокуратуре Черноморского флота. Раскрыть детали следствия в ведомстве отказались, уточнив, что «причины выясняются», сообщает Gazeta.ru.

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Ранее были известны факты нарушений предоставления отдыха личному составу на крейсере. Это подтвердил источник, объяснив это тем, что судно выбивалось из графика. Он добавил, что после случившегося всему экипажу дали отдых.

Крейсер «Москва» вошел в воды Средиземного моря в мае этого года для участия в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие — 2015».