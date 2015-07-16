Джордж Буш-старший сломал позвонок в шее

08:44, 16 июля 2015
Мир
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Бывший президент США Джордж Буш-старший сломал шейный позвонок в результате неудачного падения.

Reuters

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Буша Джима МакГрата.

Экс-президент упал у себя дома в Кеннебанкпорте, штат Мэйн.

Читайте такжеДжеб Буш начал предвыборную гонку за пост президента США"Мы не ожидаем долгой госпитализации", - сказал МакГрат, добавив, что состояние Буша стабильное, но ему придется поносить шейный корсет.

В июне Бушу исполнилось 91.

Как сообщал УНИАН в прошлом году, 90-летие бывший президент США отпраздновал прыжком с парашютом.

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