Джордж Буш-старший отметил свое 90-летие прыжком с парашютом

Аналогичным образом он поступил на 75-летие, 80-летие и 85-летие, сообщает ИТАР-ТАСС.

41-й американский президент, страдающий болезнью Паркинсона и вынужденный передвигаться в инвалидном кресле, из соображений безопасности совершил прыжок в тандеме с опытным армейским парашютистом сержантом Майком Эллиоттом. Приземлились они, как и было задумано, на поляне близ церкви в Кеннебанкпорте (штат Мэн), где находится поместье Бушей.

В 1997 году Буш-старший - ему тогда было 73 года - удивил весь мир, совершив свой второй прыжок в жизни с парашютом. В первый раз ему пришлось это сделать в 1945 году, когда самолет-торпедоносец, на котором он воевал, попал под огонь японских зениток у одного из островов в Тихом океане.

Читайте такжеБуша-старшего выписали из больницыКак ожидается, поздравить экс-президента США приедут около 200 человек. По словам представителя семьи бывшего главы Белого дома Джима Макграса, на празднике соберутся все пятеро детей Буша-старшего, в том числе 43-й президент США Джордж Буш-младший.

В прошлом году 41-й президент США получил на день рождения весьма необычный подарок. Тысячи людей выложили для него в интернет фотографии, на которых они одеты в яркие носки. Дело в том, что в последние годы Буш-старший очень полюбил оригинальные цветные носки и часто стал появляться в них на разных мероприятиях, в том числе официальных. Так, в 2012 году на церемонию представления в Белом доме парадного портрета своего сына, Буша-младшего, он прибыл в носках в красно-бело-синюю полоску. А в апреле 2013 года экс-глава Белого дома появился на открытии президентского центра Джорджа Буша-младшего в Далласе (штат Техас) в сером костюме, красном галстуке и носках ярко-розового цвета.

Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. До этого был вице-президентом в администрации Рональда Рейгана (1981-1989 годы), конгрессменом, представителем США при ООН, спецпосланником США в Китае и директором ЦРУ.