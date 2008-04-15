Путин согласился возглавить Единую Россию

Выступая на съезде партии в Москве президент РФ подчеркнул, что принимает это предложение с благодарностью и готов взять на себя дополнительную ответственность.

Съезд "Единой России" единогласно избрал Путина председателем партии с 7-го мая. Перед голосованием Борис Грызлов сообщил, что Федеральная регистрационная служба зарегистрировала новый устав "Единой России", который позволяет во главе партии быть беспартийному.

Кстати, сам Путин, соглашаясь стать председателем "Единой России", не стал уточнять, будет ли он вступать в партию.

Эхо Москвы