В Молдове начались учения НАТО

12 июля в Молдове начались военные учения НАТО под названием "Efort comun 2015".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на министерство обороны Молдовы.

В учениях принимают участие около 800 военнослужащих из Молдовы, США, Польши, Грузии и Румынии.

Упражнения будут проходить в военно-учебном центре мотопехотной бригады "Молдова" в городе Бельцы.

Как отметил руководитель контингента, полковник Вячеслав Русу, во время учений проверят совместимость типов оружия, а также состоится обмен опытом между молдавскими военными и военными других государств-участников.

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В частности, американские артиллеристы будут учить молдавских коллег использованию минометного вооружения калибров 120 и 60 мм.