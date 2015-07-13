В Молдове начались учения НАТО
В них примут участие военные из Молдовы, США, Польши, Грузии и Румынии.
12 июля в Молдове начались военные учения НАТО под названием "Efort comun 2015".
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на министерство обороны Молдовы.
В учениях принимают участие около 800 военнослужащих из Молдовы, США, Польши, Грузии и Румынии.
Упражнения будут проходить в военно-учебном центре мотопехотной бригады "Молдова" в городе Бельцы.
Как отметил руководитель контингента, полковник Вячеслав Русу, во время учений проверят совместимость типов оружия, а также состоится обмен опытом между молдавскими военными и военными других государств-участников.
Читайте такжеСША планируют масштабные маневры в странах Балтии
В частности, американские артиллеристы будут учить молдавских коллег использованию минометного вооружения калибров 120 и 60 мм.