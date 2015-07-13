Миф о "братской" поддержке Греции Россией окончательно разрушен – WSJ

Об этом сегодня на страницах Wall Street Journal пишут Пол Сонн и Патина Стивис.

"Православная близость и недавние скандальные визиты премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву и Санкт-Петербург еще не так давно поддерживали мечту греческих общественных деятелей и политиков о том, как братья-россияне придут на помощь, если отношения с ЕС еще больше обострятся", - напоминают авторы.

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Однако, российские чиновники отказались воплощать эту мечту Афин. Они отвергают идею о пакете помощи от Кремля. А проблемы Греции стали такими серьезными, что Москва, если бы взялась за ее спасение, столкнулась бы с очень большими трудностями, сообщает ZN.UA.

Авторы напоминают, как в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин объявил, что Афины не просили его страну о помощи. Это указывает на то, что Ципрас с помощью политических интриг лишь пытался давить на европейских кредиторов.

В конце концов, у Москвы нет чего предложить Афинам. И опыт Кипра, который в последние годы тоже пережил крах банковской системы, это подтверждает. Ципрасу не удалось добиться денег от Кремля. Однако, заигрывание с Москвой позволило ему перенести чисто экономическую проблему в геополитическую плоскость.

Некоторые эксперты усматривают в афино-московских отношениях попытку россиян разделить ЕС. Однако в российской столице эту идею отрицают как политики, так и эксперты.

"Греция имеет право голоса в ЕС, и для России будет лучше, если Греция останется в еврозоне, а ее роль в Европе будет сильной и она сможет активно высказываться в интересах Греции", - прояснил эксперт Лондонской экономики Джеймс Кер-Линдсей.

В это же время, Греция и ЕС договорились относительно программы спасения греческой экономики. Сегодня были также названы условия, на которые согласилась Греция в рамках соглашения с ЕС.

Греция на данный момент, по оценкам европейских экспертов, нуждается финподдержке на сумму 86 млрд евро. Первые 7 миллиардов Греция может получить до 20 июля (при принятии парламентом Греции первых законов), еще 5 миллиардов - в середине августа.

Ранее Reuters отмечал, что Ципрас со своей стороны пошел на ряд принципиальных для него ранее уступок. Так, он согласился на фактически немедленное (законы должны быть одобрены парламентом Греции в среду) принятие решений относительно повышения пенсионного возраста, тарифов, сокращение соцрасходов и так далее.

Более того, Ципрас согласился на ранее неприемлемое условие передачи государственных активов Греции на сумму в 50 миллиардов евро в трастовый фонд под управлением ЕС. Единственное, что он выторговал в этом вопросе - это расположение фонда в Греции, а не в Люксембурге, на чем настаивали кредиторы.

По словам одного из дипломатов, это решение фактически превращает Грецию на "протекторат Германии", отмечает агентство.