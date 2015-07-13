Под завалами казармы ВДВ в Омске нашли тела 23 десантников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«По состоянию на 10:00 утра 13 июля найдены все 42 военнослужащих, остававшихся под завалом. Из них 23 – погибшие», - сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, 19 военнослужащих доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, трое пострадавших помещены в санитарную часть учебного центра, куда они обратились за помощью с легкими ушибами и ссадинами.

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На данный момент первый самолет военно-транспортной авиации с десятью пострадавшими военнослужащими вылетел на Москву. В ближайшее время планируется отправить второй борт с 7 пострадавшими в больницы российской столицы.

Во время происшествия личный состав отдыхал в помещении. Всего в казарме находились 337 военнослужащих. В правоохранительных органах региона предположили, что причиной обрушения могли стать нарушения при ремонтных работах.