СМИ: в России обрушилась казарма ВДВ, есть жертвы

Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"По предварительным данным, из-под завалов извлечены девять человек, один из них погиб. Всего в здании мог находиться 31 человек", - сказал источник. По его словам, в казарме в поселке Светлый обрушились крыша и частично стены.

В Министерстве обороны России подтвердили сообщение об обрушении крыши учебного центра ВДВ в Омске.

Читайте такжеВ российской Перми обрушился дом, есть пострадавшие"Действительно, в 20:40 местного времени произошло обрушение крыши центра подготовки специалистов ВДВ в Омске", - приводит ТАСС слова высокопоставленного источника в военном ведомстве.