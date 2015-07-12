СМИ: в России обрушилась казарма ВДВ, есть жертвы
21:50, 12 июля 2015Мир
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Один человек погиб, восьмерых извлекли из-под завалов рухнувшей казармы военного учебного центра под Омском живыми
В Омске обрушилась казарма / карты Google
Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на правоохранительные органы региона.
"По предварительным данным, из-под завалов извлечены девять человек, один из них погиб. Всего в здании мог находиться 31 человек", - сказал источник. По его словам, в казарме в поселке Светлый обрушились крыша и частично стены.
В Министерстве обороны России подтвердили сообщение об обрушении крыши учебного центра ВДВ в Омске.
Читайте такжеВ российской Перми обрушился дом, есть пострадавшие"Действительно, в 20:40 местного времени произошло обрушение крыши центра подготовки специалистов ВДВ в Омске", - приводит ТАСС слова высокопоставленного источника в военном ведомстве.
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