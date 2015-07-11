Путин: Россию и Грецию связывают особые отношения духовного родства

Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на пресс-конференции по итогам саммитов БРИКС и ШОС в Уфе, передает Дождь.

«С Грецией нас связывают особые отношения духовного родства, религиозная общность. Но Греция является страной ЕС и в рамках своих обязательств ведет сложный переговорный процесс со своими партнерами по объединению. Господин Ципрас не обращался к нам за какой-либо помощью. И, в общем, понятно, потому что цифры там большие», — заявил Путин.

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При этом президент отметил, что у России есть возможность оказывать поддержку своим партнерам, несмотря на трудности, которые сегодня есть у самой России.

Путин выразил надежду на скорое достижение договоренностей для урегулирования кризиса в Греции. По мнению президента, должны быть приняты решения фундаментального характера, и вопрос даже не в деньгах, а в принципах развития экономики и в принципах решения проблем с партнерами в ближайшей перспективе.

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Путин добавил, что Россия смотрит на греческий кризис с «большим вниманием и с некоторой тревогой», но надеется, кто кризис будет разрешен в ближайшее время. Также президент подчеркнул, что пребывание Греции в Евросоюзе — это суверенный выбор руководства страны и ее народа.

Как сообщал УНИАН ранее, многие в НАТО опасаются, что Греция делится с Россией информацией, в том числе, и разведывательной.