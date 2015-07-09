СМИ: Греция может передавать России секретную информацию НАТО

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на американское издание The Daily Beast.

"Похоже, что для Афин членство в НАТО является лишь только на бумаге", - передает издание слова своего источника в Альянсе.

Многие в НАТО опасаются, что Греция делится с Россией информацией, в том числе, и разведывательной. Недавно Альянс раскрыл российских шпионов в Брюсселе, так что Москва вполне может восполнить этот провал с помощью Греции.

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Издание подчеркивает, что еще со времен "холодной войны" Кремль активно использовал Грецию в качестве плацдарма для разведки за странами НАТО, и в тот период шпионы Москвы глубоко проникли в политическую систему Афин. А после того, как к власти в Греции пришла СИРИЗА, количество российских шпионов значительно увеличилось в этой стране.

"Они только технически на нашей стороне", - передает слова одного из сотрудников ЦРУ The Daily Beast. Издание пишет, что американская разведка никогда не доверяла полностью своим греческим коллегам.

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Как сообщал УНИАН ранее, американский министр ВВС Дебора Джеймс заявила, что Россия является наибольшей угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, и Вашингтон должен нарастить свое военное присутствие в Европе.