Норвежская полиция отчиталась об использовании оружия: за год доставали 42 раза, стреляли дважды

Полиция Норвегии представила отчет об использовании оружия своими сотрудниками. Согласно этому документу, в 2014 году полицейские доставали оружие 42 раза, а выстрелили всего дважды — причем никого не ранили. Число раз, когда полиции пришлось грозить кому-то оружием, оказалось самым низким как минимум с 2002 года, сообщает Медуза со ссылкой на The Washington Post.

В 2007 году полицейские доставали оружие около 80 раз, при этом ни разу не выстрелили. В прежние годы, однако, им приходилось попадать в людей: в 2004 году сотрудники полиции ранили пять человек, а в 2009 — четырех. За 12 лет наблюдений сотрудники правоохранительных органов убили два человека (в 2004 и 2005 годах).

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