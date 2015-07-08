Берлускони приговорили к трем годам тюрьмы по делу о подкупе сенаторов - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прокуратура требовала приговорить экс-премьера к пяти годам тюремного заключения по этому скандальному делу.

Читайте такжеСуд в Италии окончательно оправдал Берлускони по "делу Руби"

Судебный процесс против Берлускони начался в Неаполе в феврале 2014 года.

Так, по версии государственного обвинения, в 2007 году находившийся в оппозиции Берлускони потратил несколько миллионов евро на подкуп ряда сенаторов из правящего большинства, которые перешли на его сторону. После этого ему удалось спровоцировать правительственный кризис, в результате которого премьер-министр Романо Проди в январе 2008 года подал в отставку.