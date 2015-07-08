Берлускони приговорили к трем годам тюрьмы по делу о подкупе сенаторов - СМИ

21:47, 08 июля 2015
Мир
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Суд Неаполя приговорил в среду бывшего премьер-министра Италии Сильвио Белускони к трем годами лишения свободы, признав его виновным в подкупе сенаторов в 2007 году с целью свержения правительства во главе с премьер-министром Романо Проди.

REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прокуратура требовала приговорить экс-премьера к пяти годам тюремного заключения по этому скандальному делу.

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Судебный процесс против Берлускони начался в Неаполе в феврале 2014 года.

Так, по версии государственного обвинения, в 2007 году находившийся в оппозиции Берлускони потратил несколько миллионов евро на подкуп ряда сенаторов из правящего большинства, которые перешли на его сторону. После этого ему удалось спровоцировать правительственный кризис, в результате которого премьер-министр Романо Проди в январе 2008 года подал в отставку.

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