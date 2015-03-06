Берлускони отработал наказание в доме престарелых
20:32, 06 марта 2015Мир
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выполнил общественные работы, которые ему назначил суд в качестве наказания по делу о финансовых махинациях.
REUTERS
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал продолжить уход за больными и престарелыми, который он осуществлял в течение последних десяти месяцев года по решению миланского суда, сообщает РИА Новости.
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"Время, проведенное вместе с больными, волонтерами и медицинскими работниками, дало мне такой опыт, который меня глубоко тронул. Для меня это была пауза душевного покоя. Поэтому я намерен продолжить этот опыт", — заявил в пятницу 78-летний миллиардер по окончании последнего дня социальных работ в доме для престарелых "Святое семейство" в городке Чезано Босконе под Миланом.
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