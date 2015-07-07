В Марокко арестованных за облегающие платья женщин хотят защищать несколько сотен адвокатов

Девушек арестовали еще в июне. По марокканским законам им грозит до двух лет лишения свободы, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В ходе прогулки к ним подбегали люди, выкрикивающие оскорбления, а когда вокруг женщин собралась толпа, после чего в ситуацию была вынуждена вмешаться полиция.

Читайте такжеВ Марокко требуют отставки министра из-за концерта Дженнифер ЛопесПервое заседание по делу задержанных прошло в понедельник.

В защиту девушек высказались многие правозащитники, а в соцсетях развернулась кампания в поддержку обладательниц тугих платьев.

Сторонники женщин используют хэштег #НоситьПлатьеЭтоНеПреступление на арабском языке.