В Марокко арестованных за облегающие платья женщин хотят защищать несколько сотен адвокатов
18:44, 07 июля 2015Мир
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Несколько сотен марокканских адвокатов изъявили желание защищать в суде двух женщин, обвиненных в грубой непристойности, после того как они прогулялись по портовому городу Агадир в облегающих платьях.
Женщины в Марокко публикуют фото в платьях в знак поддержки арестованных / moroccoworldnews.com
Девушек арестовали еще в июне. По марокканским законам им грозит до двух лет лишения свободы, сообщает русская служба Би-Би-Си.
В ходе прогулки к ним подбегали люди, выкрикивающие оскорбления, а когда вокруг женщин собралась толпа, после чего в ситуацию была вынуждена вмешаться полиция.
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В защиту девушек высказались многие правозащитники, а в соцсетях развернулась кампания в поддержку обладательниц тугих платьев.
Сторонники женщин используют хэштег #НоситьПлатьеЭтоНеПреступление на арабском языке.
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