ООН намерено возобновить расследование гибели генсека в авиакатастрофе 1961 года

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным комитета, это связано с появлением новой информации, которая указывает на то, что самолет, возможно, был сбит другим воздушным судном.

Для продолжения расследования комитет намерен потребовать доступ к засекреченным материалам, хранящимся в архивах США и других стран.

Даг Хаммаршёльд погиб в авиакатастрофе в Северной Родезии во время миротворческой операции ООН в Конго.

Точные причины и обстоятельства крушения до сих пор неизвестны. Среди рассматривавшихся версий - технические неисправности, диверсия на борту и отсутствие топлива.