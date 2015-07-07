ООН намерено возобновить расследование гибели генсека в авиакатастрофе 1961 года
03:26, 07 июля 2015Мир
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Комитет ООН призвал заново расследовать авиакатастрофу 1961 года, в которой погиб генсек организации, шведский дипломат Даг Хаммаршёльд.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По данным комитета, это связано с появлением новой информации, которая указывает на то, что самолет, возможно, был сбит другим воздушным судном.
Для продолжения расследования комитет намерен потребовать доступ к засекреченным материалам, хранящимся в архивах США и других стран.
Даг Хаммаршёльд погиб в авиакатастрофе в Северной Родезии во время миротворческой операции ООН в Конго.
Точные причины и обстоятельства крушения до сих пор неизвестны. Среди рассматривавшихся версий - технические неисправности, диверсия на борту и отсутствие топлива.
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