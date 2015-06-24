Боевики "Исламского государства" разрушили две древние гробницы в Пальмире

Об этом заявил начальник отдела по охране античных памятников и музеев Сирии Маамун Абдулкарим, передает радио "Свобода". По его словам, речь идет о гробнице Мохаммада Бин Али – потомка Имама Али, двоюродного брата пророка Мухаммеда.

Читайте также"Исламское государство" захватило древнюю Пальмиру

Он сказал, что также уничтожена и 500-летняя гробница суфийского религиозного деятеля Пальмиры Низара Абу Баха Эддина.

Накануне боевики заявли, что взорвали два мавзолея в Пальмире.

На днях сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне, сообщили, что исламисты заминировали развалины древнеримской эпохи в Пальмире.

Боевики еще в мае захватили древний город Пальмиру, руины которого являются мировым наследием ЮНЕСКО.