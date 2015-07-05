Немецкие аналитики ожидают волны поглощений инвесторами из Китая и Ближнего Востока

Аналитики немецкого банка отмечают, что особый интерес к предприятиям Германии проявляют инвесторы с Ближнего Востока и из Китая, передает DW.de.

По прогнозам Deutsche Bank, Германии следует готовиться к целой волне поглощений немецких компаний инвесторами из Китая и с Ближнего Востока. "Никогда еще интерес к Европе не был столь большим", - констатировал один из директоров отдела Deutsche Bank по проектам в Европе Карл-Георг Альтенбург (Karl-Georg Altenburg) в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), обнародованном в воскресенье, 5 июля.

По словам Альтенбурга, немецкие предприятия находятся под пристальным вниманием у молодого поколения правящих кланов в странах Ближнего Востока и КНР, и поскольку их интерес столь высок, а государственные фонды - столь велики, то Deutsche Bank создал для обслуживания таких инвесторов специальную группу.

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Широкое участие иностранных инвесторов в немецких предприятиях - отнюдь не новость. Так, к примеру, третьим по значению акционером автоконцерна Volkswagen (VW) является Катар, которому принадлежит 17 процентов голосов. А авиакомпания Etihad из Абу-Даби является крупнейшим акционером второй по величине авиакомпании в ФРГ - Air Berlin.

Издание отмечает, что арабские страны, благодаря доходам от нефти и газа, располагают огромными финансовыми средствами, однако поскольку эра ископаемого топлива может закончиться уже через несколько десятилетий, они пытаются осваивать новые ниши в таких сферах, как финансы, недвижимость и туризм.