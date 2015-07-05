Протесты в Ереване: полиция заявила, что не примет ультиматум активистов

Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил, что правоохранительные органы не позволят продвигать баррикаду, сооруженную манифестантами на проспекте Маршала Баграмяна, к президентскому дворцу, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее протестующие заявили, что в случае, если к вечеру понедельника их требования не будут выполнены, они начнут акцию "Шаг вперед", продвигаясь на шаг ближе к президентскому дворцу.

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Участники массовых акций протеста требуют отменить решение о повышении тарифов на электроэнергию на 16%, снизить, по возможности, уже существующие тарифы и привлечь к ответственности полицейских, применивших насилие при разгоне манифестантов 23 июня.