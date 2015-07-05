Протесты в Ереване: полиция заявила, что не примет ультиматум активистов
Правоохранительные органы Армении прокомментировали ультиматум, предъявленный в воскресенье протестующими уже около двух недель против повышения тарифов на электричество.
Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил, что правоохранительные органы не позволят продвигать баррикаду, сооруженную манифестантами на проспекте Маршала Баграмяна, к президентскому дворцу, передает Русская служба Би-Би-Си.
Ранее протестующие заявили, что в случае, если к вечеру понедельника их требования не будут выполнены, они начнут акцию "Шаг вперед", продвигаясь на шаг ближе к президентскому дворцу.
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Участники массовых акций протеста требуют отменить решение о повышении тарифов на электроэнергию на 16%, снизить, по возможности, уже существующие тарифы и привлечь к ответственности полицейских, применивших насилие при разгоне манифестантов 23 июня.