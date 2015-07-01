Протесты в Ереване заставили Кремль нервничать – WSJ

Об этом пишет The Wall Street Journal в редакционной статье, передает ZN.ua.

Десять тысяч демонстрантов целую неделю выходили на улицы Еревана вопреки попыткам властей разогнать их силой. Российские СМИ резко отреагировали на протесты в столице Армении, и это свидетельствует о том, что Кремль действительно нервничает, поскольку президент Серж Саргсян – ближайший союзник Москвы.

Отмечается, что акции протеста вспыхнули в Ереване из-за объявления государственных коммунальных служб о повышении цен на электроэнергию на 17%. Издание считает, что на самом же деле в корне общественного протеста лежат не только неоправданные цены, а и недовольство российским доминированием над экономикой страны, а также коррупция и кумовство, которые лежат в основе бизнес-модели Кремля.

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Местная энергетическая компания "Армянские электрические системы" принадлежат российской "Интер РАО", во главе которой стоит близкий друг Владимира Путина – Игорь Сечин. Демонстранты обвиняют компанию в коррупции. В конце концов, президент Армении согласился провести проверку в "Армянских электрических системах", а также отложить повышение цен, пока она не закончится.

Похоже, что президент Армении и его "российские покровители" почувствовали глубину недовольства народа. Кремль на выходных одолжил Еревану 200 миллионов долларов на военные цели. Москва также согласилась перенести суд над российским солдатом, которого обвиняют в убийстве армянской семьи, в зал армянского суда.

"Для Путина на кону стоят его военные инвестиции в Армении. Военная база в Гюмри, в которой базируются 3 тысячи российских солдат, обеспечивает России коридор в Южном Кавказе, без которого Москва не смогла бы контролировать Каспийское море и Центральную Азию. Путин рассматривает Кавказ как часть своей империи вместе с кусками оторванной от Грузии в 2008 году территории. Путин хочет стабильности в Евразийском союзе, к которому Армения присоединилась в этом году", - говорится в статье.

Издание пишет, что США и ЕС должны воспрепятствовать посягательствам России и поощрить восточноевропейские страны, такие, как Армения, к сближению. Зато Евросоюз в прошлом месяце ослабил свои обязательства перед странами "Восточного партнерства", к которым входят и Армения, и Грузия, и Азербайджан.

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"А США на протесты в Ереване отреагировали сообщениями в Twitter: "Мы встревожены ситуацией в центре города. Призываем все стороны продемонстрировать миролюбие и действовать сдержанно, в соответствии с демократическими ценностями". О да, это просто замечательно", - иронизирует издание.

Как сообщалось, вечером 22 июня в Ереване несколько тысяч человек перекрыли проспект Баграмяна, где находится резиденция президента страны Сержа Саргсяна.

Причиной протестов стало решение регулирующей комиссии, которая на своем заседании 17 июня установила новые тарифы на электроэнергию, поставляемую потребителям компанией "Электросети Армении" (ЭСА). В частности, с 1 августа для населения тариф на электроэнергию повысится на 6,93 драма - до 48,78 драма (около 0,1 доллара), днем до 38,78 драма (около 0,08 доллара) ночью за кВт.ч.