В Москве от коронавируса умерло уже более 200 человек

Всего в России выявлены почти 43 тысячи случаев заболевания. По этому показателю Россия занимает десятое место в мире.

В Москве 19 апреля умерли еще 28 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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Об этом сообщает Meduza.io.

"Возраст пациентов - от 44 до 98 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, сахарный диабет и хронический бронхит, сообщили в оперативном штабе", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число погибших от COVID-19 в Москве с начала распространения коронавируса достигло 204 человек.

Всего в России выявлены почти 43 тысячи случаев заболевания. По этому показателю Россия занимает десятое место в мире.

Как сообщал УНИАН, коронавирус COVID-19 продолжает бушевать во всем мире. Число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

В то же время из зарегистрированных в мире из 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом вылечились почти 612 тысяч человек.

Коронавирус оказался способным выдерживать высокие температуры. Некоторые штаммы вируса SARS-CoV-2 способны выжить при температуре 60 градусов по Цельсию в течение часа.

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